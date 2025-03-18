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06:00, 18 марта 2025МирЭксклюзив

Политолог назвал возможную основную тему разговора Путина и Трампа

Политолог Блохин: Требования РФ станут темой грядущего разговора Путина и Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Требования российской стороны в рамках урегулирования конфликта на Украине станут темой грядущего разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Главный предмет обсуждения эксперт предсказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Дональд Трамп заявил, что 18 марта проведет новый разговор с Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердили в Кремле. Американский лидер планирует поднять вопрос территорий и контроля над атомными электростанциями.

«[Спецпредставитель президента США по Украине] Уиткофф, которому были озвучены наши нюансы и наши проблемы, озвученные президентом [России Владимиром Путиным]. Те нюансы, с которыми Уиткофф вернулся в США, скорее всего, станут предметом обсуждения: контроль над территориями, АЭС — это все часть вот этих нюансов. (...) Без этого разговора никуда, и эти нюансы будут главной темой разговора», — объяснил Блохин.

Несмотря на то, что разговор промежуточный, от него много что зависит, в том числе будущая траектория развития отношений РФ и США и возможные будущие встречи Трампа и Путина. (...) Красные линии Украины — это наши красные линии. Вопрос их вступления в НАТО — это ключевой вопрос, и без согласия России такой сценарий невозможен

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

Сам Трамп заявлял, что во время будущего разговора с главой России Владимиром Путиным планирует поднять вопрос территорий и контроля над АЭС. «Я думаю, мы будем говорить о территориях (...) Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — отметил Трамп.

13 марта Путин объяснял, что Россия выступает за возможное перемирие с Украиной, но есть нюансы, один из которых — Курская область. Путин допустил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия.

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