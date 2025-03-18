В Петербурге задержали посредников телефонных мошенников с Украины

В Петербурге полиция задержала группу пособников мошенников с Украины

В Санкт-Петербурге полиция задержала семерых посредников телефонных мошенников с Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по городу.

Среди задержанных — двое братьев из Тульской области, 18-летний кемеровчанин, 17-летний тюменец, двое 15-летних жителей Иркутской области и Красноярского края, а также 16-летний житель Республики Башкортостан.

По данным ведомства, подозреваемые покупали сим-карты разных операторов, регистрировались в мессенджере и передавали доступ к аккаунтам неизвестным лицам. Позже с этих номеров аферисты звонили россиянам. Юноши состояли в группе, где публиковались посты и ссылки с информацией по получению доступа к аккаунтам.

Суммарно соучастники передали на Украину данные 10 тысяч пользовательских профилей. За каждый активированный аккаунт они получали криптовалюту в размере, эквивалентном от 5 до 25 долларов США. Возбуждены дела по статье 158 («Кража») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Белгороде будут судить пятерых членов украинского кол-центра за мошенничество.