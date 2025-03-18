Пять членов украинского кол-центра похитили 69 миллионов рублей у россиян

В Белгороде будут судить пятерых членов украинского кол-центра за мошенничество

В Белгороде суд рассмотрит дело в отношении россиян Константина Яковенко, Дениса Пахомова, Никиты Выродова, Елены Редченко и Дмитрия Дудинских, работавший на украинский кол-центр. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным ведомства, с сентября 2020 по апрель 2021 году соучастники из России и Украины звонили гражданам, представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. Они убеждали потерпевших, что кто-то пытается похитить деньги с их карт, уговаривали снять средства и внести на «безопасные счета».

Своими действиями обвиняемые причинили ущерб на 69 миллионов рублей. Возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Хищение денежных средств граждан путем обмана») УК РФ. Отмечается, что организатор кол-центра является гражданином Украины. Он объявлен в международный розыск.

Ранее стало известно, что в Петербурге осудят киберпреступников, похитивших более 37 миллионов рублей.