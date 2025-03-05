В России осудят похитивших у граждан более 37 миллионов рублей киберпреступников

В Петербурге осудят киберпреступников, похитивших более 37 миллионов рублей

В Петербурге осудят киберпреступников, похитивших более 37 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Они обвиняются по статьям 210 («Организация и участие в преступном сообществе») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, в период с апреля по ноябрь 2022 года с помощью теневого сектора интернета киберпреступники создали преступное сообщество, которое состояло из восьми обособленных групп. Оно действовало в нескольких регионах, колл-центры располагались, в том числе в Санкт-Петербурге и Московской области, а один из них находился на территории Украины.

Мошенники обзванивали граждан и представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных организаций. Затем сообщали ложную информацию о попытке хищения денег и необходимости их перевода на безопасные счета. Для бесперебойной работы большого количества сим-карт, на номера которых потерпевшие переводили свои деньги, преступники использовали шлюзы и сим-боксы, размещенные в нескольких помещениях в Петербурге. От их действий пострадали 67 человек, ущерб составил более 37 миллионов рублей.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении Алексея Литвинова, Алексея Папченко, Павла Ганаги, Максима Марченкова, Антона Захарова и Евгения Мартюка. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении остальных руководителей и участников преступного сообщества продолжается.

Ранее сообщалось, что в двух регионах России задержали более 100 человек за вывод украденных денег.

