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20:25, 18 марта 2025Силовые структуры

В правительство России направлен законопроект о признании цифровой валюты имуществом

СК и Минюст РФ подготовили закон о признании цифровой валюты имуществом
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) и Минюст России подготовили законопроект о признании цифровой валюты имуществом и вещественным доказательством. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК.

Документ направлен на рассмотрение в правительство. В ведомстве отметили необходимость признания цифровой валюты имуществом в рамках уголовного и уголовно-процессуального законодательства, урегулирования вопросов о ее аресте и признания вещественным доказательством, а также проработка особенностей изъятия при проведении следственных действий.

В СК отметили кропотливую совместную работу с Минюстом не только в законотворческой сфере, но и эффективное взаимодействие по экспертным исследованиям в ходе расследования уголовных дел.

Глава ведомства Александр Бастрыкин указал на положительные успехи сотрудничества со службой судебных приставов по возмещению ущерба в рамках уголовных дел и активное участие ФСИН в раскрытии преступлений прошлых лет.

Ранее глава Верховного суда России Ирина Подносова заявила, что в России возросло число преступлений с криптовалютой.

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