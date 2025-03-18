В правительство России направлен законопроект о признании цифровой валюты имуществом

СК и Минюст РФ подготовили закон о признании цифровой валюты имуществом

Следственный комитет (СК) и Минюст России подготовили законопроект о признании цифровой валюты имуществом и вещественным доказательством. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК.

Документ направлен на рассмотрение в правительство. В ведомстве отметили необходимость признания цифровой валюты имуществом в рамках уголовного и уголовно-процессуального законодательства, урегулирования вопросов о ее аресте и признания вещественным доказательством, а также проработка особенностей изъятия при проведении следственных действий.

В СК отметили кропотливую совместную работу с Минюстом не только в законотворческой сфере, но и эффективное взаимодействие по экспертным исследованиям в ходе расследования уголовных дел.

Глава ведомства Александр Бастрыкин указал на положительные успехи сотрудничества со службой судебных приставов по возмещению ущерба в рамках уголовных дел и активное участие ФСИН в раскрытии преступлений прошлых лет.

Ранее глава Верховного суда России Ирина Подносова заявила, что в России возросло число преступлений с криптовалютой.