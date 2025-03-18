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08:52, 18 марта 2025Россия

В России директора школы насмерть завалило снегом

В Пермском крае директора школы Макарову насмерть завалило снегом с крыши
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В поселке Кын Пермского края директора местной школы Елену Макарову насмерть завалило снегом. Об этом сообщается на странице управления образования администрации Лысьвенского муниципального округа во «ВКонтакте».

«Недавно вернулась в родной поселок, пришла в школу и с этого учебного года взялась за управление образовательным процессом», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что снег на женщину сошел с крыши дома. Управление образования пообещало дополнительно сообщить о времени и месте прощания с Макаровой.

Ранее в городе Кондрово Калужской области ребенка насмерть завалило снегом с крыши частного дома. Врачи прибыли на место происшествия через 17 минут, однако не смогли спасти мальчика.

ЖЗЛ
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