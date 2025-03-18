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11:48, 18 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили значение международного признания Крыма

Депутат Чепа: Международное признание Крыма даст больше возможностей бизнесу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Международное признание Крыма даст больше возможностей для бизнеса и инвестиций, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Жизнь идет, и Крым уже 11 лет находится в составе России, — сказал политик. — И вне зависимости от того, признают ли это США, другие государства, для наших граждан ничего не изменится. Да и все здравомыслящие люди понимают, что назад пути нет».

Бизнес, как заметил депутат, уже не боится работать в Крыму. Тем не менее международное признание полуострова частью России, по мнению Чепы, сделает вхождение в регион более комфортным и спокойным для иностранных инвесторов.

«Международный бизнес сможет прийти в Крым, если будут сняты все санкции. В принципе, он уже там присутствует — с 2014 года бизнесмены аккуратно, но все же заходили. После признания этот процесс станет более комфортным», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что администрация США рассматривает вариант признания Крыма российской территорией. Это может стать частью соглашения о прекращении конфликта на Украине, однако окончательных решений пока не принималось.

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