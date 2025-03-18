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08:51, 18 марта 2025Россия

В России опровергли заявление Трампа о масштабном окружении ВСУ в Курской области

Военблогер Романов: Никакого котла для ВСУ в Курской области нет
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сообщения об окружении в Курской области большого числа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) не соответствуют действительности. Об этом заявил военный блогер Владимир Романов в Telegram.

О попадании в «котел» украинских подразделений в Курской области заявил, в частности, президент США Дональд Трамп.

«Никакого масштабного окружения ВС Украины в Курской области нет», — написал Романов. Он пояснил, что на территории региона украинские войска представлены группами по 4-6 человек и «при обнаружении сразу уничтожаются», — отметил блогер. «ХЗ, зачем Трамп это [окружение] сам придумал», — добавил он.

18 марта Минобороны России отчиталось об ударе по скоплению ВСУ в Курской области. Удар был нанесен с борта вертолета Ка-52М. О потерях противника не сообщается.

ЖЗЛ
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