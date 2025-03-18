Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:19, 18 марта 2025Россия

Российские военные ударили по личному составу и технике ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: Ка-52М ударил по личному составу и технике ВСУ в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по личному составу и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что экипаж Ка-52М нанес удар авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ. После этого военные совершили противоракетный маневр, ертолет выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. В результате операции были уничтожены личный состав и бронированная военная техника ВСУ.

Материалы по теме:
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022

Ранее стало известно о стягивании резервов ВСУ в курское приграничье. «Враг наносит удары по освобожденным населенным пунктам», — написал Telegram-канал «Два майора».

До этого командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал число остающихся под контролем ВСУ сел в Курской области. По его словам, противник пытается удержать любыми силами и средствами три населенных пункта.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные накрыли группу штурмовиков ВСУ под Красноармейском. Это оказался женский десант

    Врач дал рекомендации по быстрому восстановлению после замены сустава

    Два автобуса с людьми подорвались на минах в Белгородской области

    Овечкин захотел открыть музей в России

    Глава СК взял на контроль дело о ненадлежащем отношении к российской роженице

    Показана обстановка в разграбленном ВСУ доме в Судже

    ВСУ избили стоящего на коленях жителя курского села и пригрозили его семье расстрелом

    Армию Азербайджана вновь обстреляли

    Россиянке дали срок за наркоторговлю в интересах украинского магазина «Killer Diller»

    Джиджи Хадид снялась в купальнике для рекламы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше