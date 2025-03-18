Российские военные ударили по личному составу и технике ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: Ка-52М ударил по личному составу и технике ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по личному составу и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что экипаж Ка-52М нанес удар авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ. После этого военные совершили противоракетный маневр, ертолет выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. В результате операции были уничтожены личный состав и бронированная военная техника ВСУ.

Ранее стало известно о стягивании резервов ВСУ в курское приграничье. «Враг наносит удары по освобожденным населенным пунктам», — написал Telegram-канал «Два майора».

До этого командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал число остающихся под контролем ВСУ сел в Курской области. По его словам, противник пытается удержать любыми силами и средствами три населенных пункта.