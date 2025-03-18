В России отреагировали на возобновление США военной помощи Украине

Сенатор Джабаров: Если США захотят продолжения конфликта, ВС РФ готовы

Если США захотят продолжения войны, то Вооруженные силы Российской Федерации готовы отстаивать интересы страны, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал на возобновление поставок американской помощи Украине.

Ранее командующий ВВС Центрального командования Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич рассказал о том, что Штаты восстановили обмен разведданными с Киевом. Кроме того, Вашингтон будет в прежнем объеме поставлять украинцам военную помощь, сообщил он.

«Это не улучшает фон предстоящего телефонного разговора между [президентом США Дональдом] Трампом и [главой России Владимиром] Путиным, потому что если мы ведем речь о перемирии, то зачем накачивать в данный момент оружием самым современным, данными разведки? Я думаю, таких неурядиц еще будет немало, потому что слишком много политических игроков задействовано в этом конфликте, многие страны участвуют, много советчиков тех же в США. Я думаю, шаг за шагом будем с этим разбираться, а так, в принципе, ну, что ж, если они захотят продолжения войны, то наши вооруженные силы готовы отстаивать интересы своей Родины», — поделился сенатор.

Ранее сообщалось, что помощь была возобновлена сразу после того, как на переговорах в Саудовской Аравии Киев принял предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня.