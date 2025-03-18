В США подтвердили возобновление поставок военной помощи Украине

Центральное командование ВС США подтвердило возобновление военной помощи Украине

США возобновили обмен разведывательными данными с Украиной. Кроме того, Вашингтон будет в прежнем объеме поставлять Киеву военную помощь, рассказал командующий ВВС Центрального командования Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, его цитирует ТАСС.

«У нас есть подтвержденные данные: она [помощь] поступает на Украину», — заявил Гринкевич. Он добавил, что ежедневно поступают отчеты об обмене разведданными.

Ранее сообщалось, что помощь была возобновлена сразу после того, как на переговорах в Саудовской Аравии Киев принял предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня.