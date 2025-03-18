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13:20, 18 марта 2025Россия

В России при столкновении грузовика и автобуса пострадали свыше десяти человек

В Якутске при столкновении КамАЗа и автобуса пострадали 14 человек
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «МВД по Республике Саха (Якутия)»

В Якутске на перекрестке столкнулись КамАЗ и автобус, в результате чего пострадали 14 человек. Об этом сообщило республиканское управление МВД в Telegram-канале.

Авария с участием большегруза произошла на перекрестке улиц Билибина и Уустах Избекова. Пострадали 13 пассажиров и водитель автобуса, врачи оказывают им необходимую помощь.

«Водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигаясь со стороны улицы Билибина, на перекрестке улиц при повороте налево не пропустил маршрутный автобус ПАЗ, который двигался со стороны улицы Уустах Избекова», — пояснили в министерстве.

Там добавили, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Подробности о ситуации выясняются.

13 марта в Саратовской области опрокинулся автобус с детьми. Внутри транспортного средства находилась группа подростков-спортсменов вместе с сопровождающим, четверо детей пострадали.

ЖЗЛ
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