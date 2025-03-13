В России опрокинулся автобус с детьми

В Саратовской области опрокинулся автобус с детьми, есть пострадавшие

В России опрокинулся автобус с детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

По данным надзорного ведомства, автобус выехал на обочину. В нем находилась группа спортсменов-подростков вместе с сопровождающим.

После опрокидывания автобуса в больницу попали четверо детей. Характер полученных ими травм не раскрывается. По факту аварии начата проверка.

Ранее аналогичное ДТП произошло в Волгоградской области, где перевернулся школьный автобус ПАЗ. Перед этим он столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали трое детей.