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11:28, 13 марта 2025Россия

В России опрокинулся автобус с детьми

В Саратовской области опрокинулся автобус с детьми, есть пострадавшие
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «СУ СК России по Саратовской области»

В России опрокинулся автобус с детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

По данным надзорного ведомства, автобус выехал на обочину. В нем находилась группа спортсменов-подростков вместе с сопровождающим.

После опрокидывания автобуса в больницу попали четверо детей. Характер полученных ими травм не раскрывается. По факту аварии начата проверка.

Ранее аналогичное ДТП произошло в Волгоградской области, где перевернулся школьный автобус ПАЗ. Перед этим он столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали трое детей.

ЖЗЛ
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