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09:07, 18 марта 2025Россия

В России пять человек пострадали из-за атак ВСУ

Хинштейн: В Курской области пять человек пострадали из-за атак ВСУ на регион
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Пять человек получили ранения в Курской области из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора приграничного российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«В результате удара двух FPV-дронов в Суджанском районе ранения получили четыре мирных жителя. Все мужчины (...) доставлены в Курскую областную клиническую больницу», — написал он.

Еще один человек получил травму в Тимском районе — там беспилотник самолетного типа ударил рядом с перевозящей хлеб «Газелью», в которой находился мужчина. Он получил осколочное ранение правого плеча и шеи и был госпитализирован.

Под обстрел ВСУ, помимо этого, попала слобода Белая Беловского района. Удар пришелся по администрации муниципалитета и нескольким зданиям, которые располагались рядом. В результате оказались выбиты окна и поврежден фасад здания, также повреждения получили автомобили.

По данным Минобороны, в ночь на вторник, 18 марта, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью два беспилотника. Всего за ночь удалось перехватить 46 летательных аппаратов над четырьмя регионами России.

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