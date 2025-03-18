В России шестилетний мальчик пошел гулять и уехал на курорт за десятки километров от дома

В Симферополе шестилетний мальчик вышел погулять и уехал в Евпаторию

В Симферополе Республики Крым шестилетний мальчик вышел погулять на детскую площадку и уехал в Евпаторию. Об этом сообщило управление на транспорте МВД России по Южному федеральному округу на своем сайте.

Как рассказали в ведомстве, инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили ребенка без сопровождения взрослых на вокзале курортного города. В ходе разбирательства отец мальчика рассказал, что утром отпустил сына на улицу играть с другими детьми, после чего они с женой легли спать.

По данным полиции, оставшись без присмотра взрослых, шестилетний мальчик самостоятельно сел на электропоезд и уехал в Евпаторию. Таким образом, он преодолел в районе 70 километров. Отец ребенка признал вину и пообещал уделять воспитанию сына больше времени. В отношении мужчины составили административный протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей.

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