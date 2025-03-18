Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:05, 18 марта 2025Россия

В России шестилетний мальчик пошел гулять и уехал на курорт за десятки километров от дома

В Симферополе шестилетний мальчик вышел погулять и уехал в Евпаторию
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Симферополе Республики Крым шестилетний мальчик вышел погулять на детскую площадку и уехал в Евпаторию. Об этом сообщило управление на транспорте МВД России по Южному федеральному округу на своем сайте.

Как рассказали в ведомстве, инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили ребенка без сопровождения взрослых на вокзале курортного города. В ходе разбирательства отец мальчика рассказал, что утром отпустил сына на улицу играть с другими детьми, после чего они с женой легли спать.

По данным полиции, оставшись без присмотра взрослых, шестилетний мальчик самостоятельно сел на электропоезд и уехал в Евпаторию. Таким образом, он преодолел в районе 70 километров. Отец ребенка признал вину и пообещал уделять воспитанию сына больше времени. В отношении мужчины составили административный протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее у пожилой пары из Омской области нашли пропавшую 17-летнюю девушку. Как стало известно, почти два года назад россиянка ушла из дома и не вернулась. Пенсионеры приютили у себя подростка, не зная, что ее разыскивают.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты итоги переговоров Путина с Трампом

    Глава РФПИ высказался о разговоре Путина и Трампа

    Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании Balenciaga

    Зеленский сделал заявление после разговора Трампа и Путина

    Российский полицейский получил срок за взятку от иностранки

    Российский рынок акций отреагировал на переговоры Трампа с Путиным

    Турист поехал в древний полуразрушенный город Европы и пропал без вести

    Гоблин назвал молодежь поколением дебилов

    Российский миллиардер назвал идеальный курс доллара

    Европейская компания начнет испытания демонстратора многоразовой ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше