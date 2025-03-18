В российском регионе захотели запретить продажу алкоголя до 21 года

В Вологодской области захотели запретить продажу алкоголя до 21 года

В Вологодской области захотели запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Заксобрания Вологодской области Сергей Жестянников.

«Уже принятые меры дали определенный результат — продажи алкоголя в регионе снизились. Обсуждаем следующий закономерный шаг — запрет продажи алкоголя молодежи в возрасте до 21 года», — написал он.

Чиновник напомнил, что ранее законопроекты о запрете продажи до 21 года уже рассматривала Госдума, однако документы не были поддержаны.

Ранее в Вологодской области ограничили продажу алкоголя до двух часов в день. Инициатором таких мер стал губернатор Георгий Филимонов, утверждающий, что свободная продажа алкоголя приводит к высокому уровню смертности и снижению численности населения.