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16:12, 18 марта 2025Ценности

В сети восхитились внешностью 77-летней актрисы на фото с прогулки

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: WALTER / BESTIMAGE / Legion-media.com

В сети восхитились внешностью американской актрисы и бывшей фотомодели Дейдре Холл на новых фото. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

77-летнюю знаменитость сняли на прогулке в Лос-Анджелесе, США. Она предстала перед камерой в полосатом свитшоте, рубашке в клетку и джинсах клеш. Также звезда распустила поседевшие волосы и взяла с собой сумку-мессенджер.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Выглядит как минимум на пятнадцать лет моложе», «Очень красивая», «Великолепна», «Ей действительно 77? В это трудно поверить. Выглядит максимум на 50. Очень красивая женщина», — заявили юзеры.

Ранее в марте сообщалось, что 63-летний американский актер кино и телевидения Джордж Клуни кардинально сменил имидж и вызвал споры в сети.

Вот это да!
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