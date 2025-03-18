В сети восхитились внешностью 77-летней актрисы на фото с прогулки

В сети восхитились внешностью американской актрисы и бывшей фотомодели Дейдре Холл на новых фото. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

77-летнюю знаменитость сняли на прогулке в Лос-Анджелесе, США. Она предстала перед камерой в полосатом свитшоте, рубашке в клетку и джинсах клеш. Также звезда распустила поседевшие волосы и взяла с собой сумку-мессенджер.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Выглядит как минимум на пятнадцать лет моложе», «Очень красивая», «Великолепна», «Ей действительно 77? В это трудно поверить. Выглядит максимум на 50. Очень красивая женщина», — заявили юзеры.

Ранее в марте сообщалось, что 63-летний американский актер кино и телевидения Джордж Клуни кардинально сменил имидж и вызвал споры в сети.