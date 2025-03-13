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17:47, 13 марта 2025Ценности

Внешность 63-летнего Джорджа Клуни после смены имиджа вызвала споры в сети

Мария Винар

Фото: Christopher Smith / AP

Американский актер кино и телевидения Джордж Клуни кардинально сменил имидж и вызвал споры в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Page Six.

63-летнего артиста заметили во время встречи с поклонниками после показа спектакля «Доброй ночи и удачи», который состоялся в Нью-Йорке. Звезда «Скорой помощи» предстал перед камерами в черной водолазке, светло-серых брюках и белых кроссовках, оформленных черными полосами. Кроме того, Клуни продемонстрировал фотографам новую прическу. Так, на размещенных кадрах видно, что знаменитость решил стать брюнетом.

Читатели портала удивились преображению кумира и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «Отвратительно», «С сединой он выглядел лучше», «Он выглядит ужасно. Его седые волосы делали его привлекательным и выдающимся», «Интересно, он сам это сделал? Выглядит как будто старше своих лет», «Мне кажется, этот цвет волос ему очень подходит», «Джордж красил свои волосы в раковине?» — писали они.

Ранее сообщалось, что пользователи сети заподозрили американского миллиардера Илона Маска в подражании Адольфу Гитлеру из-за нелепой стрижки.

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