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17:57, 18 марта 2025Мир

В стране ЕС нашли мертвого студента из России

Мертвого студента из России нашли в студенческом городке Афин
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Мертвого студента из России нашли в одном из студенческих городков столицы Греции Афин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня утром на территории кампуса университета в районе Зографу был найден мертвым молодой человек (...) По имеющейся на данный момент информации, молодой человек, по всей видимости, покончил с собой», — отмечает агентство.

Также посольство России в Греции уточнило, что пока не располагает информацией об обучавшемся. Предполагается, что он мог учиться по программе Erasmus и ему может быть 19 лет. Тело россиянина было обнаружено охранником, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

16 марта в македонском городе Кочани на дискотеке произошел пожар, как минимум 50 человек не спасли. Пострадавшие в результате ЧП были госпитализированы. Прокуратура проводит выездную проверку, устанавливается точное число жертв и пострадавших.

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