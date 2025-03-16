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10:58, 16 марта 2025Мир

В Македонии 50 человек не спасли при пожаре на дискотеке

MIA: Минимум 50 человек не спасли при пожаре на дискотеке в македонском Кочани
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

В македонском городе Кочани на дискотеке произошел пожар, как минимум 50 человек не спасли. Об этом пишет агентство MIA со ссылкой на данные МВД.

Пострадавшие в результате ЧП госпитализированы. Прокуратура проводит выездную проверку, устанавливается точное число жертв и пострадавших.

Как уточняет РИА Новости, возгорание случилось около 3:00, предположительно, из-за использования пиротехнических средств.

Ранее сообщалось о серьезном пожаре в турецком отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте, расположенном в 270 километрах к востоку от Стамбула. По меньшей мере 76 человек не удалось спасти. Президент России Владимир Путин в связи с ЧП выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

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