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01:40, 18 марта 2025Россия

В Судже бойцы «Ахмата» нашли зажигалку военного ВСУ с посланием с того света

В Судже бойцы «Ахмата» нашли зажигалку военного ВСУ с посланием с того света
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

В Судже бойцы «Ахмата» нашли зажигалку военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) с посланием с того света. Фото опубликовал в Telegram-канале командир спецназа Аид.

На зажигалке изображен военный летчик и нанесена надпись на украинском языке: «Ты веришь в привидения?»

«Тебе виднее», — прокомментировал Аид, отметив, что предмет принадлежал ликвидированному в ходе освобождения населенного пункта военнослужащему.

Ранее «Би-би-си» писало, что украинские военные называют катастрофой отступление из Курской области. 9 марта один из солдат ВСУ написал изданию, что он в Судже. По его словам, среди украинских войск царит паника, они стараются отойти колоннами войск и техники, но часть из них сжигают российские беспилотники.

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