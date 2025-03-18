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16:15, 18 марта 2025Бывший СССР

Власти Эстонии одобрили увеличение расходов на оборону

Власти Эстонии одобрили увеличение расходов на оборону до 5 % ВВП
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Власти Эстонии одобрили увеличение расходов на оборону до пяти процентов ВВП в 2026 году. Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал, передает газета Postimees.

Решение было принято после заслушанных правительством рекомендаций от командующего силами обороны и министра обороны. «Нам необходимо сделать дополнительные инвестиции», — подчеркнул в ходе пресс-конференции Михал.

В январе Литва и Эстония первыми среди стран НАТО пообещали увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП на фоне соответствующих требований президента США Дональда Трампа. Премьер-министр Эстонии заявил, что страна выделит деньги на это за счет неопределенных сокращений государственного сектора.

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