Власти Эстонии одобрили увеличение расходов на оборону до 5 % ВВП

Власти Эстонии одобрили увеличение расходов на оборону до пяти процентов ВВП в 2026 году. Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал, передает газета Postimees.

Решение было принято после заслушанных правительством рекомендаций от командующего силами обороны и министра обороны. «Нам необходимо сделать дополнительные инвестиции», — подчеркнул в ходе пресс-конференции Михал.

В январе Литва и Эстония первыми среди стран НАТО пообещали увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП на фоне соответствующих требований президента США Дональда Трампа. Премьер-министр Эстонии заявил, что страна выделит деньги на это за счет неопределенных сокращений государственного сектора.