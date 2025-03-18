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05:16, 18 марта 2025Россия

Военкор рассказал о брошенной турецкой Kirpi в Курской области

Военкор Кулько рассказал о брошенной турецкой Kirpi в Курской области
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Украинские военные бросили в Курской области турецкий бронеавтомобиль Kirpi-II, заявил в своем Telegram-канале военкор Первого Канала Дмитрий Кулько.

На технике оставлена надпись «Манул». По предположению военкора, это мог быть позывной водителя. По словам Кулько, бронеавтомобиль «сильно порадовал бойцов 30-го полка». Российские военные в итоге смогли завладеть техникой.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что турецкая компания BMC, которая выпускает бронеавтомобили семейства Kirpi, передала Украине 687 броневиков, из них 507 Kirpi в базовой версии и 180 усовершенствованных Kirpi-II.

В линейку бронеавтомобилей Kirpi входит несколько двухосных и трехосных машин. Kirpi-II с независимой подвеской всех колес обеспечивает защиту от пуль и подрывов на минах. В арсенал машины входит дистанционно управляемый боевой модуль.

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