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18:11, 16 марта 2025Наука и техника

Названо количество переданных Киеву турецких Kirpi

Турецкая компания BMC передала Киеву 687 бронеавтомобилей Kirpi
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Турецкая компания BMC, которая выпускает бронеавтомобили семейства Kirpi, назвала количество переданных Украине машин. Киев получил 687 броневиков, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

BMC опубликовала инфографику, демонстрирующую географию поставок бронетехники турецкого производства. В ней указано, что Украина получила 507 Kirpi в базовой версии и 180 усовершенствованных Kirpi-II. Технику BMC поставляют в девять стран, включая Грузию, Катар и Туркменистан.

В линейку бронеавтомобилей Kirpi входит несколько двухосных и трехосных машин. Kirpi-II с независимой подвеской всех колес обеспечивает защиту от пуль и подрывов на минах. В арсенал машины входит дистанционно управляемый боевой модуль.

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