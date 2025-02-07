В Генштабе рассказали об изучении западного оружия

Генерал Трушин: В 2024 году в России исследовали 90 образцов иностранного оружия

Российские специалисты исследовали более 90 образцов вооружения и военной техники иностранного производства в 2024 году. Об изучении западного оружия рассказал председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил (ВС) России — заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Василий Трушин в интервью газете «Красная Звезда».

Трушин отметил, что специалисты ознакомились с конструкцией различных морских дронов, баллистических ракет ATACMS, гаубиц M777, минометов M224, противотанковых комплексов NLAW, а также гранатометов АТ4 CS RS и RGW 90. Также в России изучили бронеавтомобили «Козак-2», «Варта», Mastiff и Kirpi.

По словам Трушина, полученные сведения использовали для уточнения технических требований к технике и вооружению, которые разрабатывают в России. «Кроме того, до войск доводятся слабые и уязвимые места образцов вооружения противника, а также рекомендации по борьбе с вражеской техникой, что в конечном счете позволяет войскам вести боевые действия более эффективно», — сказал он.

В августе 2024 года в «Высокоточных комплексах» сообщили, что специалисты холдинга изучают конструкцию захваченных Вооруженными силами России в ходе спецоперации трофеев для вырабатывания мер противодействия оружию западного производства.