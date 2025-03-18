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18:09, 18 марта 2025Россия

Военнослужащий и доброволец пострадали при атаке дрона ВСУ в Брянской области

Солдат и доброволец «Барса» пострадали при атаке дрона ВСУ в Брянской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российский военнослужащий и доброволец батальона «Барс-Брянск» пострадали при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Выполняя боевые задачи на линии соприкосновения по отражению террористической атаки ВСУ, осколочные ранения получил боец батальона БПЛА бригады "Барс-Брянск". Ему своевременно была оказана первая помощь, после чего он был доставлен в больницу, где ему оперативно оказана квалифицированная медицинская помощь», — написал чиновник.

Помимо того, ранения получил боец подразделения Минобороны РФ. Первую помощь ему оказали добровольцы «Барса». Богомаз также отметил, что пострадавших среди мирных граждан нет. Из-за сброса взрывных устройств с БПЛА, добавил он, оказались уничтожены три жилых дома.

В ночь на вторник, 18 марта, ВСУ пытались атаковать Россию с помощью десятков беспилотников. Всего средства противовоздушной обороны за ночь перехватили 46 украинских летательных аппаратов над четырьмя регионами России. Больше всего дронов — 41 — сбили над Белгородской областью. Еще по два дрона сбили над Брянской и Курской областями, один — над Орловской областью.

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