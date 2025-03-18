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09:23, 18 марта 2025Россия

ВСУ избили стоящего на коленях жителя курского села и пригрозили его семье расстрелом

ТАСС: ВСУ избили жителя Казачьей Локни и пригрозили его семье расстрелом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) избили жителя села Казачья Локня в Курской области и угрожали его семье расстрелом. Об этом рассказала очевидица случившегося Людмила, ее цитирует ТАСС.

«Зятя на колени [поставили], его побили, по ребрам надавали. Он минут 40 простоял на коленях, все потому что он молодой и русский. Солдаты ВСУ спросили, почему он не в армии и сказали, что он [зять] остался в Казачьей Локне, как шпион», — рассказала женщина.

Она добавила, что у мужчины также спрашивали, служил ли он в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Получив на это отрицательный ответ, украинские военные не поверили. Они пригрозили ему, что если они узнают, что им врут, то над семьей мужчины расправятся.

Ранее жительница Казачьей Локни рассказала, что бойцы ВСУ в первые дни вторжения в Курскую область расправлялись с жителями приграничных районов. На улицах населенного пункта впоследствии, по ее словам, лежало большое число людей без признаков жизни — у них были пулевые ранения в головы и животы.

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