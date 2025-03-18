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07:30, 18 марта 2025Россия

Жительница Курской области рассказала о расправах ВСУ над жителями в первые дни вторжения

ТАСС: ВСУ расправлялись над жителями в первые дни вторжения в Курскую область
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixabay

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в первые дни вторжения в Курскую область расправлялись с жителями приграничных районов. Об этом рассказала жительница села Казачья Локня: ее цитирует ТАСС.

«В первые дни прямо на трассе до магазина стреляли всех подряд. Даже деда [мужа] моего чуть не застрелили»,  — сказала женщина.

Она уточнила, что это произошло, когда ее супруг поехал за хлебом в первые дни вторжения. На улицах Казачей Локни впоследствии, по ее словам, лежало большое число людей без признаков жизни — у них были пулевые ранения в головы и животы.

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Ранее жители села Казачья Локня в Курской области, которое было освобождено российскими войсками, рассказали о семи месяцах оккупации ВСУ. По их словам, украинские военные издевались над ними, в жилых районах они размещали военную технику.

Первые сообщения об освобождении Казачьей Локни появились 11 марта, официально о переходе села под контроль России Минобороны объявило на следующий день. Штурм, как сообщали военкоры, осложняло присутствие в населенном пункте мирных жителей.

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