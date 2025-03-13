Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:27, 13 марта 2025Россия

Жители освобожденного в Курской области села рассказали о семи месяцах оккупации ВСУ

В Казачьей Локне бойцы ВСУ жестоко обращались с людьми во время оккупации
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Жители села Казачья Локня в Курской области, которое было освобождено российскими войсками, рассказали о семи месяцах оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их слова приводят «Известия».

По их словам, украинские военные издевались над ними, в жилых районах они размещали военную технику. Кроме того, жители слышали о расправах над местными.

«Напротив моего дома были пушка, в воротах была пушка, справа еще две пушки стояли», — приводятся слова Елены Гарафоновой.

Ранее общественник Владимир Синельников допустил, что в Казачей Локне, расположенной в 5,5 километра от Суджи, может быть большое число жертв среди мирного населения. В населенном пункте шли серьезные бои, оттуда несколько раненных попали в Курск через Сумы и Гомель, объяснил он.

Первые сообщения об освобождении Казачьей Локни появились 11 марта, официально о переходе села под контроль России Минобороны объявило на следующий день. Штурм, как сообщали военкоры, осложняло присутствие в населенном пункте мирных жителей.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине закончились ракеты ATACMS

    Россиянин побывал в американской глубинке и раскрыл странные привычки местных

    В России заявили о превращении Финляндии в плацдарм для потенциальной агрессии

    Жители освобожденного в Курской области села рассказали о семи месяцах оккупации ВСУ

    В российском регионе отправили под домашний арест главу правительственного фонда

    На российском предприятии после падения беспилотника начался пожар

    Патрушев назвал заинтересованную в срыве переговоров по Украине страну

    Беженка пожаловалась на избиение украинскими «Белыми ангелами»

    Патрушев рассказал о подготовке НАТО новых терактов против России

    Галь Гадот снялась в прозрачном наряде для глянца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше