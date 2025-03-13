В Казачьей Локне бойцы ВСУ жестоко обращались с людьми во время оккупации

Жители села Казачья Локня в Курской области, которое было освобождено российскими войсками, рассказали о семи месяцах оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их слова приводят «Известия».

По их словам, украинские военные издевались над ними, в жилых районах они размещали военную технику. Кроме того, жители слышали о расправах над местными.

«Напротив моего дома были пушка, в воротах была пушка, справа еще две пушки стояли», — приводятся слова Елены Гарафоновой.

Ранее общественник Владимир Синельников допустил, что в Казачей Локне, расположенной в 5,5 километра от Суджи, может быть большое число жертв среди мирного населения. В населенном пункте шли серьезные бои, оттуда несколько раненных попали в Курск через Сумы и Гомель, объяснил он.

Первые сообщения об освобождении Казачьей Локни появились 11 марта, официально о переходе села под контроль России Минобороны объявило на следующий день. Штурм, как сообщали военкоры, осложняло присутствие в населенном пункте мирных жителей.