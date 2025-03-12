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23:32, 12 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России предрекли большое число жертв среди мирных жителей в одном селе под Суджей

Общественник Синельников: В Казачьей Локне может быть много жертв среди беженцев
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Дарья Новичкова
Дарья Новичкова (Специальный корреспондент отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В селе Казачья Локня, которое расположено в 5,5 километра от Суджи, может быть большое число жертв среди мирного населения, рассказал «Ленте.ру» общественник Владимир Синельников. Это связано с тем, что во время оккупации ВСУ приграничья в данном населенном пункте шли тяжелые бои.

«На данный момент о жертвах не известно ничего, потому что еще не осмотрели [освобожденную территорию] детально. Скорее всего, их будет много, в особенности в населенном пункте Казачья Локня, где шли серьезные бои и откуда несколько раненых через Сумы и Гомель попали в Курск. Они находятся сейчас в курской областной больнице. Их вывезли примерно месяц назад в несколько приемов, в том числе семью с ребенком — папа погиб, а мама с ребенком вернулись. Ребенок утратил конечность в результате попадания боеприпаса в их дом», — рассказал Синельников.

Первые сообщения об освобождении Казачьей Локни появились 11 марта, официально о переходе села под контроль российских войск Министерство обороны объявило на следующий день. Штурм, как писали военкоры, осложняло присутствие в населенном пункте мирных жителей.

Об освобождении Суджи российские источники сообщили днем 12 марта 2024 года. В этот же день стало известно, что в Курскую область прибыл президент Владимир Путин. Он провел совещание в пункте управления курской группировкой.

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