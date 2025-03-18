Вторгшимся в Курскую область бойцам ВСУ вынесли приговор

Суд вынес приговор двум военным ВСУ, вторгшимся в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор двум военным Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшимся в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Водитель 154-й отдельной механизированной бригады Сергей Попович и гранатометчик 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Павел Стасюк признаны виновными по пунктам «а, в» части 2 статьи 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ. Попович получил 16 лет колонии строгого режима, а Стасюк — 15 лет.

По данным ведомства, утром 12 августа украинские военные с автоматами и взрывными устройствами на бронеавтомобиле с пулеметом вторглись на территорию Курской области. В деревне Журавли они минировали дорожные направления, открывали огонь по российским военным и мирным гражданам, запрещая им передвигаться и эвакуироваться.

Ранее Следственный комитет России выявил еще две расправы над женщинами военными ВСУ в Суджанском районе Курской области.