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10:05, 18 марта 2025Культура

Юрий Куклачев дал совет одиноким россиянкам

Дрессировщик Куклачев заявил, что россиянки одиноки, потому что ищут принца
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Знаменитый дрессировщик и Народный артист РСФСР Юрий Куклачев назвал причину, по которой женщины в России не могут выйти замуж. Его слова приводит aif.ru.

«Не надо искать принца! Не зря существует фраза: "Хочешь быть женой генерала — выходи замуж за лейтенанта"», — заявил Куклачев.

По словам артиста, супруга Елена вышла за него замуж, когда он был бедным студентом, и посвятила мужу всю жизнь. «У нее даже нет звания заслуженной артистки, потому что она никогда не занималась собственной карьерой», — добавил дрессировщик.

Куклачев познакомился с будущей женой Еленой Гуриной в 1970 году, будучи студентом циркового училища. Девушка была танцовщицей и занималась в студии Ансамбля народного танца И. А. Моисеева. После свадьбы супруга стала ассистировать мужу на выступлениях. У пары трое детей и шестеро внуков.

Ранее Куклачев вновь женился на супруге после 55 лет совместной жизни. В честь круглой даты пара устроила символическую регистрацию брака в Казани.

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