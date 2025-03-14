75-летний Куклачев снова женился

Юрий Куклачев снова зарегистрировал брак с женой после 55 лет совместной жизни

Знаменитый дрессировщик и Народный артист России Юрий Куклачев снова зарегистрировал брак с супругой Еленой после 55 лет совместной жизни. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

Супруги Куклачевы отметили «изумрудную свадьбу» в Казани 14 марта. В честь круглой даты пара вновь устроила регистрацию брака и пообещала вернуться в Татарстан через пять лет на следующую церемонию. В 2020 году, отмечая «золотую свадьбу», семья также устроила символическое бракосочетание в Ялте.

Куклачев познакомился с будущей женой Еленой Гуриной в 1970 году, будучи студентом циркового училища. После свадьбы супруга стала ассистировать мужу на выступлениях. У пары трое детей и шестеро внуков. «Мы любим друг друга так же, как 55 лет назад», — признался 75-летний артист.

Ранее Куклачев заявил, что вынужден работать из-за маленькой пенсии. Он рассказал, что в сумме получает от государства не менее 50 тысяч рублей, которых не хватает на жизнь.

