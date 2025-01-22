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18:27, 22 января 2025Культура

Куклачев пожаловался на маленькую пенсию

Дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что вынужден работать из-за маленькой пенсии
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Знаменитый дрессировщик и Народный артист России Юрий Куклачев сообщил, что ему с трудом хватает денег, которые ему выплачивает государство. В этом он признался журналисту издания «Общественная служба новостей».

По словам Куклачева, большая часть денег уходит на содержание загородного имущества и помощь близким. Он рассказал, что в сумме получается от государства не менее 50 тысяч рублей, которых не хватает на жизнь. Поэтому ему приходится продолжать работать в театре.

«Я не могу не работать, полагаюсь только на себя. Получаю заработную плату, слегка переваливающую за 100 тысяч. Поэтому, если перестану работать, лишусь денег, которых и так не хватает. Их всегда мало, чтобы жить на широкую ногу», — заявил Юрий.

Ранее стало известно, что артист перенес инфаркт в декабре 2024 года. Сын Юрия Куклачева Дмитрий сообщил, что артист хочет выйти на сцену уже в начале 2025 года.

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