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20:14, 6 декабря 2024Культура

Раскрыто состояние здоровья Куклачева после инфаркта

Сын Куклачева Дмитрий заявил, что артист планирует выйти на сцену после инфаркта
Андрей Шеньшаков

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Сын легендарного дрессировщика Юрия Куклачева Дмитрий раскрыл состояние здоровья отца после пережитого инфаркта. Об этом он рассказал aif.ru.

По словам мужчины, Куклачев чувствует себя хорошо и готовится к новогодней программе, планируя выйти на сцену.

«Надеемся, что новогодние программы станут для него отправной точкой, чтобы он смог полноценно вернуться на сцену и выступать со своими спектаклями. Хотя я сейчас отговариваю от преждевременного погружения в работу», — сообщил Дмитрий.

В апреле 2024 года Куклачева госпитализировали. Ему провели срочную операцию. Известно, что артист перенес обширный инфаркт во время выступления.

Ранее сообщалось, что Юрий Куклачев вновь попал в больницу. Свою госпитализацию журналистам прокомментировал сам артист.

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