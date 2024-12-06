Раскрыто состояние здоровья Куклачева после инфаркта

Сын легендарного дрессировщика Юрия Куклачева Дмитрий раскрыл состояние здоровья отца после пережитого инфаркта. Об этом он рассказал aif.ru.
По словам мужчины, Куклачев чувствует себя хорошо и готовится к новогодней программе, планируя выйти на сцену.
«Надеемся, что новогодние программы станут для него отправной точкой, чтобы он смог полноценно вернуться на сцену и выступать со своими спектаклями. Хотя я сейчас отговариваю от преждевременного погружения в работу», — сообщил Дмитрий.
В апреле 2024 года Куклачева госпитализировали. Ему провели срочную операцию. Известно, что артист перенес обширный инфаркт во время выступления.
Ранее сообщалось, что Юрий Куклачев вновь попал в больницу. Свою госпитализацию журналистам прокомментировал сам артист.