Раскрыты новые подробности состояния Куклачева

Пресс-секретарь Театра кошек Кардокене: состояние Куклачева стабильно тяжелое

Пресс-секретарь Театра кошек Ольга Кардокене заявила, что народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в тяжелом состоянии. Ее слова передает ТАСС.

«Пока состояние стабильно тяжелое, делают кислородную поддержку. По переводу из реанимации завтра решат», — раскрыла она новые подробности о состоянии артиста.

Ранее Куклачев вышел на связь после операции. Он раскрыл, что медики установили ему пять стентов в сердце. Артист уточнил, что во время хирургического вмешательства находился в сознании. Сын Куклачева добавил, что операция длилась 3,5 часа.

12 апреля стало известно, что 75-летнему Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Позднее гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный заявил, что, по предварительным данным, Куклачев перенес инфаркт.