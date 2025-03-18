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10:13, 18 марта 2025Наука и техника

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю

Crew Dragon с застрявшими на МКС астронавтами отправился на Землю
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Роскосмос /  ТАСС

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами, которые застряли на Международной космической станции (МКС), отправился на Землю. Трансляцию ведут на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Корабль с экипажем миссии Crew-9 успешно отстыковался от МКС. Отстыковка состоялась в 01:06 по времени восточного побережья США (08:06 по московскому). Приводнение Crew Dragon состоится у побережья штата Флорида позднее 18 марта.

Crew Dragon вернет на Землю космонавта «Роскосмоса» Александра Горбунова, астронавта НАСА Ника Хейга, а также экипаж первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner — астронавтов Суниту Уильямс и Барри Уилмора.

Уильямс и Уилмор прибыли на МКС на корабле Starliner, который запустили 5 июня 2024 года. Изначально планировали, что астронавты пробудут на станции до 18 июня, но сроки сдвинули из-за неисправности корабля. В итоге НАСА приняло решение, что астронавты вернутся на Землю в составе миссии Crew-9.

Ранее в марте основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что застрявшие на МКС астронавты могли вернуться на Землю полгода назад, но администрация бывшего президента США Джо Байдена отказалась предоставить разрешение на это.

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