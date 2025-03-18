В России отреагировали на выдвинутое Зеленским условие перехода к прекращению огня

Карасин раскритиковал желание ЕС вести параллельную США активность по Украине

Желание Евросоюза вести параллельную США активность по урегулированию конфликта на Украине может навредить, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на выдвинутое президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном условие возможного перехода к прекращению огня.

«На это я смотрю очень критически. Потому что мне кажется, что господин Макрон вместе с коллегами из Лондона и так далее хочет создать как бы параллельный трек своей активности по Украине. Это только навредит делу», — прокомментировал Карасин.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня в том случае, если Россия перестанет выдвигать условия. Он также обсудил с Макроном готовность коалиции стран работать с Киевом для приближения справедливого и продолжительного мира.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры Украины и США, в ходе которых Киев принял предложение Вашингтона о введении временного 30-дневного режима прекращения огня.