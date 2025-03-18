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11:29, 18 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на выдвинутое Зеленским условие перехода к прекращению огня

Карасин раскритиковал желание ЕС вести параллельную США активность по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Желание Евросоюза вести параллельную США активность по урегулированию конфликта на Украине может навредить, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на выдвинутое президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном условие возможного перехода к прекращению огня.

«На это я смотрю очень критически. Потому что мне кажется, что господин Макрон вместе с коллегами из Лондона и так далее хочет создать как бы параллельный трек своей активности по Украине. Это только навредит делу», — прокомментировал Карасин.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня в том случае, если Россия перестанет выдвигать условия. Он также обсудил с Макроном готовность коалиции стран работать с Киевом для приближения справедливого и продолжительного мира.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры Украины и США, в ходе которых Киев принял предложение Вашингтона о введении временного 30-дневного режима прекращения огня.

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