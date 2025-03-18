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23:44, 18 марта 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о продолжении операции ВСУ в Курской области

Зеленский сообщил, что операция ВСУ в Курской области продолжается
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция вооруженных сил республики в Курской области продолжается. Об он заявил на пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube.

Глава государства вновь отказался признать окружение украинских войск в российском регионе. «После того как [президент России Владимир] Путин рассказывает, что наши ребята в окружении, наши ребята стоят там на месте, показывая, что они ни в каком не окружении и что не Путин указывает им, когда уходить. Они там будут, пока эта операция нам нужна», — сказал он.

Ранее Путин предложил Киеву приказать украинским военным сдаться в плен в Курской области. Президент России также отметил, что в плену бойцам будут гарантированы жизнь и достойное обращение.

Вот это да!
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