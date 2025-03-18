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11:33, 18 марта 2025Забота о себе

Женщин предупредили о требующих срочного визита к врачу симптомах

Терапевт О'Донован: Боль при менструации является симптомом опухоли
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Боль при менструации, головокружение, а также ощущения тяжести или вздутия живота являются симптомами, которые требуют срочного визита к врачу, считает врач-терапевт, специалист в области старения Джеймс О'Донован. Его слова цитирует Daily Mirror.

О'Донован предупредил, что перечисленные им симптомы могут указывать на развитие миомы или фибромы. Он пояснил, что это доброкачественные опухоли, которые обычно растут очень медленно на протяжении многих лет, но могут достигать больших размеров. «Фибромы классифицируются в зависимости от того, где они развиваются. Интрамуральные миомы растут внутри мышечной стенки матки. Субсерозные появляются на внешней стенки матки и распространяются в тазовое пространство. Субмукозные миомы занимают пространство внутри матки. Наконец, ножковые миомы — это миомы, которые растут на ножке», — уточнил врач.

Специалист отметил, что миомы необязательно вызывают дискомфорт. По его словам, часто женщины узнают о диагнозе случайно во время планового осмотра. Однако, в некоторых случаях новообразования провоцируют обильные и болезненные менструации. Это влечет снижение гемоглобина в крови и появление таких симптомов, как головокружение и слабость.

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О'Донован добавил, что иногда новообразования вызывают боли внизу живота, запоры и частые мочеиспускания. Наконец, опухоли могут серьезным препятствием зачатию, предупредил врач.

Ранее травматолог-ортопед Мурат Хасароков предупредил о синдроме «мертвых ягодиц», который развивается из-за сидячего образа жизни. По его словам, слабые ягодичные мышцы приводят к плохой осанке, частым судорогам и другим неприятным последствиям.

Вот это да!
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