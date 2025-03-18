Женщины пожаловались на сексуальное расстройство после распространенной процедуры

Несколько женщин пожаловались на сексуальное расстройство, которое появилось после перенесенной операции по предупреждению рака шейки матки. Их истории опубликовало издание Metro.

Рози Диксон из Великобритании рассказала, что в 2018 году во время обследования у нее обнаружили аномальные клетки, которые со временем могли переродиться в рак. Девушку в срочном порядке направили на операцию. «Меня предупреждали только о краткосрочных побочных эффектах, таких как кровотечение и повышенный риск преждевременных родов. По мнению врачей, долгосрочных осложнений у операции нет. Однако теперь после секса у меня часто возникают спазмы, мне кажется, что внутри меня что-то не так. У меня также хроническая тазовая боль, которая началась после процедуры», — утверждает Рози.

43-летняя Мэдди Браун — еще одна женщина, которая столкнулась с такой же проблемой. По ее словам, ей понадобилось несколько месяцев, чтобы понять, что именно операция изменила ее отношение к сексу. «Я заметила снижение либидо и я больше не получаю удовольствие от проникающего секса», — рассказала Браун.

30-летняя Анна добавила, что перед процедурой ее, как и многих других женщин, не предупредили о последствиях для интимной жизни. Лишь вернувшись домой, девушка поняла, что стала иначе ощущать возбуждение и оргазм. Помимо этого, теперь после секса у нее бывают кровотечения.

Терапевт Олуватоби Адесанья, комментируя эти случаи, отметила, что ежегодно эту операцию проводят десяткам тысяч женщин. Некоторые из них сообщают о симптомах сексуальной дисфункции, однако полноценных исследований по этому вопросу не проводилось.

Рози Диксон отметила, что понимает врачей, которые стремятся предотвратить развитие рака и спешат провести операцию. Однако она убеждена, что если бы знала о побочных эффектах заранее, то, возможно, отказалась бы от процедуры. «Я бы рискнула, потому что для меня качество жизни важнее ее продолжительности», — заявила Диксон.

Ранее сообщалось, что 72-летняя жительница города Сяньян едва не лишилась жизни из-за забытой маточной спирали. Средство контрацепции 50 лет находилось в теле женщины и постепенно мигрировало из матки в кишечник.