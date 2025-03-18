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02:01, 18 марта 2025Забота о себе

Женщины пожаловались на сексуальное расстройство после распространенной процедуры

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

Несколько женщин пожаловались на сексуальное расстройство, которое появилось после перенесенной операции по предупреждению рака шейки матки. Их истории опубликовало издание Metro.

Рози Диксон из Великобритании рассказала, что в 2018 году во время обследования у нее обнаружили аномальные клетки, которые со временем могли переродиться в рак. Девушку в срочном порядке направили на операцию. «Меня предупреждали только о краткосрочных побочных эффектах, таких как кровотечение и повышенный риск преждевременных родов. По мнению врачей, долгосрочных осложнений у операции нет. Однако теперь после секса у меня часто возникают спазмы, мне кажется, что внутри меня что-то не так. У меня также хроническая тазовая боль, которая началась после процедуры», — утверждает Рози.

43-летняя Мэдди Браун — еще одна женщина, которая столкнулась с такой же проблемой. По ее словам, ей понадобилось несколько месяцев, чтобы понять, что именно операция изменила ее отношение к сексу. «Я заметила снижение либидо и я больше не получаю удовольствие от проникающего секса», — рассказала Браун.

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30-летняя Анна добавила, что перед процедурой ее, как и многих других женщин, не предупредили о последствиях для интимной жизни. Лишь вернувшись домой, девушка поняла, что стала иначе ощущать возбуждение и оргазм. Помимо этого, теперь после секса у нее бывают кровотечения.

Терапевт Олуватоби Адесанья, комментируя эти случаи, отметила, что ежегодно эту операцию проводят десяткам тысяч женщин. Некоторые из них сообщают о симптомах сексуальной дисфункции, однако полноценных исследований по этому вопросу не проводилось.

Рози Диксон отметила, что понимает врачей, которые стремятся предотвратить развитие рака и спешат провести операцию. Однако она убеждена, что если бы знала о побочных эффектах заранее, то, возможно, отказалась бы от процедуры. «Я бы рискнула, потому что для меня качество жизни важнее ее продолжительности», — заявила Диксон.

Ранее сообщалось, что 72-летняя жительница города Сяньян едва не лишилась жизни из-за забытой маточной спирали. Средство контрацепции 50 лет находилось в теле женщины и постепенно мигрировало из матки в кишечник.

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