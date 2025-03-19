103-летняя женщина 80 лет прождала работавшего за границей мужа и не дождалась

103-летняя жительница Китая 80 лет прождала мужа, уехавшего работать за границу

103-летняя женщина из Китая не дождалась возвращения мужа, который уехал на заработки 80 лет назад. Об этом пишет South China Morning Post.

Долгожительницы Ду Хучжэнь не стало 8 марта. Перед смертью женщина держала в руке старую наволочку, которой застилала постель, когда выходила замуж в 1940 году.

Ду была на три года старше мужа, Хуана Цзюньфу. Вскоре после свадьбы Хуан вступил в армию Гоминьдана и отправился воевать. В 1943 году Ду нашла Хуана и оставалась с ним, пока он проходил военную службу. Затем она забеременела и вернулась домой. В январе 1944 года она родила сына — Хуан Фачана. Через несколько дней после его рождения Хуан Цзюньфу вернулся домой. Однако вскоре после этого он покинул семью, чтобы присоединиться к армии, но позднее уехал работать за границу. Она прождала его 80 лет.

Мужчина слал жене письма, но последнее из них было отправлено 15 января 1952 года. «У нас обязательно будет время для воссоединения», — написал он. В то время Хуан работал в китайской строительной компании в Малайзии. После этого, как удалось выяснить его внукам, он переехал в Сингапур, где его следы теряются. Ду одна растила сына и отказалась от всех предложений повторного замужества, надеясь, что муж вернется.

Внучка женщины, Хуан Лиин, сказала, что в конце Ду обрела покой — как будто ей было видение о воссоединении с мужем. Семья женщины намерена продолжать поиски Хуан Цзюньфу или его потомков.

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