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09:06, 19 марта 2025Ценности

45-летняя бывшая солистка группы Hi-Fi снялась обнаженной

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @tanya_tereshina

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина снялась обнаженной. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя исполнительница разместила сделанный в отеле кадр, на котором предстала полностью без одежды. При этом звезда распустила светлые волосы и отказалась от макияжа. Известно, что знаменитость находилась в Калининграде.

Ранее в марте бывшая солистка группы Hi-Fi показала лицо без макияжа. Татьяна Терешина продемонстрировала природную внешность, сидя в машине в серой футболке и черной куртке.

Вот это да!
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