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13:55, 19 марта 2025Экономика

Аферисты по схеме с заменой счетчика выманили у россиянки квартиру

Аферисты выманили у балаковки квартиру и деньги по схеме с заменой счетчика
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Балаково Саратовской области аферисты с помощью популярной схемы с заменой счетчика выманили у пожилой женщины квартиру и миллионы рублей. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

По словам 68-летней потерпевшей, в начале марта ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Энергосбыта. Он убедил женщину в необходимости замены счетчика. При составлении заявки жительница Балаково перешла на сайт «Госуслуг», после чего на ее телефон стали приходить СМС-коды, которые она продиктовала собеседнику.

Вскоре после этого с россиянкой стали связываться лжесотрудники Центробанка и Росфинмониторинга. Они сообщили женщине, что до этого она общалась с мошенником и теперь на нее якобы оформлена доверенность, ее квартира находится в стадии оформления на других лиц, а деньги находятся под угрозой. Ей предложили самой избавиться от жилья, тем самым «обезопасив» себя, а вырученные со сделки средства перевести на «безопасный счет». Испугавшись потери недвижимости, потерпевшая продала квартиру, а затем отправила на указанный счет 2,8 миллиона рублей. После этого злоумышленники перестали выходить на связь. Тогда жительница Балаково поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, преступников ищут.

Накануне стало известно, что аферисты запугали двух пенсионеров из Москвы расправой и заставили продать две квартиры.

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