Алиев сравнил победу в Карабахе и победу во Второй мировой войне

Алиев: Никто не побеждал так однозначно после 1945 года, как Азербайджан

Ни одна страна не побеждала так однозначно после 1945 года, как Азербайджан. Об этом заявил президент кавказской республики Ильхам Алиев, передает агентство APA.

«Если посмотрим на войны в новейшей истории, я даже могу сказать, что после Второй Мировой войны никто не одерживал столь однозначную и полную победу, как Азербайджан», — отметил глава государства. По его словам, не каждая страна успешно борется за свою территориальную целостность в период «широкого размаха» военных конфликтов.

Об этом он заявил во время визита в село Суговушан. До 2020 года оно было под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Ранее глава МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал условия подписания предстоящего мирного договора с Арменией. «Одним из главных условий для подписания согласованного текста мирного договора является внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана», — рассказал он.

