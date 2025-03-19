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10:08, 19 марта 2025Бывший СССР

Алиев сравнил победу в Карабахе и победу во Второй мировой войне

Алиев: Никто не побеждал так однозначно после 1945 года, как Азербайджан
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Ни одна страна не побеждала так однозначно после 1945 года, как Азербайджан. Об этом заявил президент кавказской республики Ильхам Алиев, передает агентство APA.

«Если посмотрим на войны в новейшей истории, я даже могу сказать, что после Второй Мировой войны никто не одерживал столь однозначную и полную победу, как Азербайджан», — отметил глава государства. По его словам, не каждая страна успешно борется за свою территориальную целостность в период «широкого размаха» военных конфликтов.

Об этом он заявил во время визита в село Суговушан. До 2020 года оно было под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Ранее глава МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал условия подписания предстоящего мирного договора с Арменией. «Одним из главных условий для подписания согласованного текста мирного договора является внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана», — рассказал он.

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