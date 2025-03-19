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14:00, 19 марта 2025Экономика

Планы продажи портов в Панаме США разгневали Си Цзиньпина

WSJ: Си Цзиньпин разгневан планами Hutchison Holdings продать США порты в Панаме
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Enea Lebrun / Reuters

Глава Китая Си Цзиньпин оказался разгневан неожиданным для него согласием гонконгской компании CK Hutchison Holdings миллиардера Ли Кашина продать порты в Панаме консорциуму во главе с американским фондом BlackRock. Об этом со ссылкой на знакомых с вопросом источников пишет The Wall Street Journal.

По их данным, компания не получила предварительного согласия Пекина, хотя руководство КНР рассчитывало использовать эти порты в качестве аргумента в переговорах с США. Однако столь быстрое согласие выбило у него почву из-под ног.

До этого Bloomberg сообщал, что высокопоставленные китайские чиновники поручили ведомствам изучить сделку по двум портам по обе стороны Панамского канала на предмет нарушений. При этом пока неизвестно, как именно Пекин мог бы повлиять на продажу, потому что все активы находятся за пределами его влияния.

Стороны планировали закрыть сделку до 2 апреля, но последние события выглядят так, что Китай пытается помешать процессу. К делу подключились и официальные СМИ, которые начали задаваться вопросом о национальных интересах в этой сделке.

Владелец CK Hutchison Holdings является самым богатым человеком Гонконга, в то же время 96-летнего Ли Кашина считают близким к Пекину. Однако эксперты не исключают, что на фоне сильнейшего политического давления со стороны США он действительно мог не проконсультироваться с руководством КНР перед сделкой.

Ранее Newsweek со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп, инициировавший сделку, рассматривает и военные варианты обеспечения доступа к Панамскому каналу.

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