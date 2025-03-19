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12:49, 19 марта 2025Ценности

46-летняя Ани Лорак снялась в полупрозрачном мини-платье на отдыхе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anilorak

Украинская эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) снялась в откровенном образе на отдыхе. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает семь миллионов подписчиков.

46-летняя исполнительница позировала в черном полупрозрачном мини-платье с глубоким декольте и шлейфом, стоя на песчаном пляже на Мальдивах. Помимо этого, звезда надела обувь на каблуках. Образ знаменитости завершало массивное колье серебряного цвета.

В декабре 2024 года Ани Лорак похвасталась кубиками пресса на фото из спортзала. Певица запечатлела себя в полный рост среди тренажеров, представ в бра-топе на тонких бретелях и укороченных легинсах.

Вот это да!
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