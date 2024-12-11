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19:15, 11 декабря 2024Ценности

46-летняя Ани Лорак похвасталась кубиками пресса на фото из спортзала

46-летняя певица Ани Лорак похвасталась кубиками пресса на фото из спортзала
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anilorak

Украинская эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) похвасталась фигурой на фото. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает семь миллионов подписчиков.

46-летняя исполнительница запечатлела себя в полный рост в спортзале среди тренажеров. Она предстала на черно-белом снимке в бра-топе на тонких бретелях и укороченных легинсах, демонстрируя кубики пресса на животе. При этом знаменитость уложила волосы в гладкий низкий пучок, сделала маникюр с темным лаком и отказалась от украшений.

В июле американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала мускулы в кроп-топе.

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