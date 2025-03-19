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11:48, 19 марта 2025Бывший СССР

Армения ответила на обвинения Азербайджана в милитаризации

МИД Армении: Республика будет решать спорные вопросы с Баку мирным путем
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Армения намерена решать спорные вопросы с Азербайджаном мирным путем. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, передает Armenpress.

Представителю ведомства задали вопрос о том, как Армения реагирует на обвинения Азербайджана в милитаризации и подготовке к решению вопросов силовым путем. Бадалян в ответ задала вопрос, какая из целей Еревана может предполагать силовое решение.

По ее словам, такой комментарий может возникнуть только «по вопросу оккупированных территорий Республики Армения площадью более 200 квадратных километров», но Ереван уже четко заявил, что не будет решать этот вопрос силовым путем. Она добавила, что согласованный текст Мирного соглашения создал все возможности для решения этого вопроса мирным путем.

Ранее глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал условия подписания мирного договора с Арменией. «Одним из главных условий для подписания согласованного текста мирного договора является внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана», — сказал он.

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