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20:03, 19 марта 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев развеял популярный миф о Китае

Блогер Лебедев назвал Китай свободной страной, вопреки представлениям
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Артемий Лебедев / VK

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев счел неверным популярное представление о Китае как о несвободной стране. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал новость о том, что Далай-лама, говоря о своем преемнике, заявил, что тот родится в свободной стране, а не в Китае. Блогер назвал подобное представление о стране неправдой.

«Китай — отличная, свободная прекрасная страна. Можно позавидовать многим другим странам», — порассуждал Лебедев. По его словам, в стране не любят, когда граждане ругают действующую власть или идеологию коммунизма. Дизайнер считает, что реакция со стороны власти на критические комментарии нужна в Китае для дисциплины.

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Чтобы избежать проблем с законом в Китае, по мнению Лебедева, нужно проявлять минимальное уважение к власти и понимать особенности китайского менталитета.

11 марта газета The Guardian привела цитату из новой книги Далай-ламы, в которой он предположил, где появится его преемник. По словам духовного лидера, его новое перевоплощение появится в «в свободном мире, за пределами Китая». Он также призвал последователей тибетского буддизма не принимать ламу, которого выберут в Китае.

В тибетском буддизме существует традиция распознавания реинкарнаций далай-лам. Она заключается в том, что лама дает указания, где именно искать его новое воплощение. Затем кандидата на роль нового ламы, найденного после смерти духовного лидера в месте, на которое он указал, просят распознать вещи его предшественника.

Вот это да!
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